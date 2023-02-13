Мы исторически являемся друзьями Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал министр по делам предприятий и продукции "Made in Italy" Итальянской Республики Адольфо Урсо, выступая на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости мощностью 1280 МВт, проходившей во дворце "Гюлистан".

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