https://news.day.az/politics/1537800.html Мы гордимся участием в модернизации крупнейшей электростанции Азербайджана - Чен Хуачже
Мы гордимся участием в модернизации крупнейшей электростанции Азербайджана - Чен Хуачже
Мы гордимся участием в модернизации крупнейшей электростанции Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал генеральный директор китайской компании Dongfang Чен Хуачже на церемонии закладки фундамента тепловой электростанции в городе Мингячевир.
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