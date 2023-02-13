https://news.day.az/politics/1537805.html Спасатели МЧС Азербайджана устанавливают палатки в зоне землетрясения в Турции - ФОТО - ВИДЕО
Спасатели МЧС Азербайджана устанавливают палатки в зоне землетрясения в Турции - ФОТО - ВИДЕО
По указанию Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для оказания поддержки в ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турецкой Республике, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) доставило в братскую страну большое количество палаток.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил МЧС Азербайджана.
Спасатели министерства устанавливают палатки в Кахраманмараше для размещения пострадавших в результате землетрясения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре