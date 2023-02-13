Спасатели МЧС Азербайджана устанавливают палатки в зоне землетрясения в Турции

По указанию Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для оказания поддержки в ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турецкой Республике, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) доставило в братскую страну большое количество палаток.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил МЧС Азербайджана.

Спасатели министерства устанавливают палатки в Кахраманмараше для размещения пострадавших в результате землетрясения.