Джейхун Байрамов на переговорах с министром по делам предприятий и продукции «Made in Italy»

13 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в стране министром по делам предприятий и продукции "Made in Italy" Итальянской Республики Адольфо Урсо.

Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве иностранных дел, министр Джейхун Байрамов выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений стран, которые поднялись до уровня многомерного стратегического партнерства, отметил важность взаимных визитов между Азербайджаном и Италией на высшем и высоком уровнях, в том числе визита Президента Италии Серджо Маттареллы в страну в 2018 году и визита Президента Ильхама Алиева в Италию в 2020 и 2022 годах, а также других визитов, сыгравших важную роль в дальнейшем укреплении этого стратегического партнерства.

Говоря о прочных политических связях между двумя странами, министр Джейхун Байрамов отметил, что реализуемые проекты в нефтегазовой сфере, и в настоящее время в сфере электроэнергетики играют фундаментальную роль в этих связях. Отметив, что заложенный сегодня фундамент новой тепловой электростанции мощностью 1280 МВт в городе Мингячевир является важным событием, министр подчеркнул важность проекта с точки зрения дальнейшего расширения связей дружбы между Италией и Азербайджаном.

На встрече было отмечено наличие эффективных связей сотрудничества между Азербайджаном и Италией в экономической сфере, в частности, что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан - одним из крупнейших поставщиков энергии в Италию. Было подчеркнуто значение Южного газового коридора и газопровода TAP в расширении сотрудничества в энергетической сфере.

Коснувшись вопросов сотрудничества между двумя странами в сфере образования, министр Джейхун Байрамов рассказал о значении Итало-Азербайджанского университета, основанного в прошлом году в рамках визита в страну бывшего министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. В частности, было отмечено, что процесс строительства здания Итало-Азербайджанского университета продолжается быстрыми темпами.

Министр Джейхун Байрамов также поблагодарил Италию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, подробно проинформировал о восстановительных и строительных работах, проведенных в период после Отечественной войны Азербайджана, процессе нормализации отношений с Арменией. Была предоставлена информация как об оккупационной политике Армении за прошедший 30-летний период, так и о препятствиях, которые она чинит мирному процессу в постконфликтный период.

Подчеркнув, что Италия является одной из стран, активно участвующих в восстановительно-строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, министр выразил удовлетворение тем, что именно итальянским компаниям поручены наиболее важные для нашей страны проекты.

Министр Адольфо Урсо, в свою очередь, с удовлетворением вспомнил свои визиты в нашу страну, в том числе после окончания Отечественной войны Азербайджана в составе итальянской парламентской делегации, а также на освобожденные от оккупации территории. Отмечая важность стратегического диалога и сотрудничества между Азербайджаном и Италией, он подчеркнул, что между двумя странами существуют широкие перспективы сотрудничества.

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным со сферой возобновляемых источников энергии, сельхозтехникой, фармацевтической промышленностью, культурой и по другим сферам, представляющим взаимный интерес.