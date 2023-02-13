Азербайджанская диаспора в Австралии подключилась к кампании помощи Турции

Действующие в Австралии азербайджанские диаспорские организации и активисты присоединились к кампании помощи в связи со страшным землетрясением в Турции.

Как сообщили Day.Az в понедельник в Государственном комитете по работе с диаспорой, наши соотечественники, проживающие в Австралии, собрали в общей сложности 5300 австралийских долларов (AUD) (6265 манатов), в том числе 3535 AUD соотечественники из Сиднея, 780 AUD - из Брисбена, а также 1000 AUD - из Перта, Мельбурна и Балларата. Собранные средства были переданы посольству Турции в этой стране и благотворительной организации Oxfam GB.

В австралийских городах Брисбен и Голд-Кост прошли церемонии памяти жертв землетрясения в Турции. Как сообщили в Национальной ассоциации Азербайджана, в Квинсленде в церемонии поминовения приняли участие глава правительства штата, лидер оппозиции, мэры городов, представители местной общественности, турецкой и азербайджанской общин.

На церемониях, которые начались с исполнения государственного гимна Турции, почтили память жертв землетрясения, были вознесены молитвы за упокой душ погибших. Организатор церемоний - почетный консул Турции в Квисленде Тургут Менли во время выступления привлек внимание к масштабу разрушительной катастрофы и потерь. Он выразил благодарность государствам и народам, находящимся рядом с Турцией в эти тяжелые дни, а также общинам Азербайджана и Северного Кипра, принимающим участие в мероприятиях.

Было отмечено, что в городе Голд Кост при организации Берры Сезгин турецкая и азербайджанские общины собрали 5000 долларов, которые были незамедлительно отправлены в зону землетрясения. "Я также хочу поблагодарить Берру Сезгин и своих азербайджанских братьев, которые поддержали нас в этой кампании", - подчеркнул Тургут Менли.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек.