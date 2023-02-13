Подписан меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Госдумой - ФОТО
Между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации подписан меморандум о взаимопонимании.
Как сообщили Day.Az в понедельник в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, документ был подписан во время встречи председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в рамках официального визита в Российскую Федерацию.
Сначала между сторонами была проведена встреча один на один. На встрече состоялся обмен мнениями об отношениях между двумя странами и парламентами.
Затем встреча была продолжена с участием делегаций.
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