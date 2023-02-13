Азербайджан открывает новый юридический "фронт" против Армении в сфере экологии.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в издании Politico.

Как отмечается в материале, в рамках Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе Азербайджан подал иск против Армении за ущерб окружающей среде в период 30-летней оккупации.

Politico подчеркивает, что Азербайджан и Армения подписали обязывающий международный договор вместе с ЕС и более чем 50 другими странами. Но данный документ до этого на практике не применялся для разрешения экологических проблем.

Как сказал в интервью изданию заместитель главы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов, с 2020 года были обнаружены шокирующие доказательства экологического ущерба на освобожденных территориях Азербайджана, был нанесен ущерб биоразнообразию.

"Незаконная эксплуатация природных ресурсов и промышленное загрязнение и по сей день продолжают наносить вред нашим экосистемам. Данный иск в международный суд является попыткой добиться справедливости",- отметил он.