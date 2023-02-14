Аятолла Рубен Варданеи даже иранцев шокировал

Варданян вчера дал обширное интервью иранскому изданию "Шарг" и пошел там разглагольствовать много о чем.

Как передает Day.Az, об этом пишет Телеграмм-канал @bakburila.

Почему иранцы - тоже понятно. Купленные публикации в российских и французских СМИ привели только к тому, что Рубику пришлось сваливать из Ханкенди, а акция экологов в Лачинском коридоре как продолжалась, так и продолжается.

На фоне этого Варданян решил зайти с неожиданного направления и дал интервью уже иранскому изданию. Причем не просто отвечал на вопросы: Карленович буквально стал аятоллой Варданеи! Израиль раскритиковал, иранцев братьями назвал, антиазербайджанские тезисы Тегерана почти полностью повторил - разве только ислам не принял и жену в хиджабе не показал.

Серьезности намерений иранцы не оценили - интервью Варданеи с сайта издания уже удалено.

Видимо, риторика Рубена была настолько оголтелой, что даже иранцы прифигели. Неудивительно: они вряд ли ждали, что Рубик начнет призывать Иран к "политическому присутствию" и давлению на Баку. Иранцы-то знают, что когда такое говорят их официальные лица, то это блеф - и это знают все, включая Баку. Но когда такое говорит Рубен - за это можно и удар по инфраструктуре получить.

То, что аятолла Варданеи ищет ситуативных союзников и даже с иранцами публично пытается дружить, говорит об одном: он явно действует спонтанно, без четкого плана.

Эх, Рубик... Это тебе не деньги московских олигархов через схемы в оффшорах отмывать, да?