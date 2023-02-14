МЧС Азербайджана продолжает спасательную операцию в Турции

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева находящиеся в Турции азербайджанские спасатели продолжают поисково-спасательные мероприятия в зоне стихийного бедствия.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, в результате поисково-спасательных операций, проведенных на территории Кахраманмарашского района, серьезно пострадавшего от землетрясения, спасатели МЧС спасли из-под завалов 51 человека, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 655 человек.

Поисково-спасательные работы с привлечением специальной техники, а также специально обученных собак продолжаются.

О ходе спасательных операций будет предоставлена дополнительная информация.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.