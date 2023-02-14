Азербайджанские волонтеры продолжают свою деятельность в Турции

Азербайджанские волонтеры, отправившиеся в Кахраманмараш с целью оказания помощи пострадавшим от страшного землетрясения, продолжают свою деятельность.

Как сообщили Day.Az во вторник в Фонде молодежи Азербайджана, в центре города Кахраманмараш азербайджанские волонтеры завершили строительство палаточного штабного пункта и центра снабжения.

"Кроме того, азербайджанские волонтеры принимали активное участие в процессе сортировки, упаковки и распределения в пунктах сортировки продуктов питания, расположенных в различных районах города. Также группа наших волонтеров занята на пункте обеспечения энергией мобильных телефонов для местного населения. Волонтеры с медицинским образованием оказывают услуги в мобильной аптеке Молодежного фонда Турции (TUGVA), а также в составе мобильных групп TUGVA, направленных в близлежащие села, принимают активное участие в распределении гуманитарной помощи.

Отметим, что азербайджанская делегация волонтеров также побывала в палаточном лагере Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), где находятся 10 тысяч пострадавших. В ближайшие дни мы договорились установить в этом лагере две большие палатки для раздачи гигиенических товаров, для развлечения детей и получения психологической помощи.

Также наша делегация волонтеров посетила находящийся в Турции штаб Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, провела встречи с уполномоченными лицами и координационные обсуждения.

Руководство TUGVA, которое вчера еще раз встретилось с руководством Фонда молодежи Азербайджана, поблагодарило наших волонтеров за их самоотверженность. В ходе встречи были проведены обсуждения по эффективной координации деятельности между волонтерами Азербайджана и Турции", - говорится в сообщении Фонда.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.