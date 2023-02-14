Сахиба Гафарова встретилась с Валентиной Матвиенко

В ходе текущего официального визита председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Российскую Федерацию состоялась её встреча с председателем Совета Федерации Федерального Собрания страны Валентиной Матвиенко, передает Day.Az со ссылкой на Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Глава Совета Федерации, тепло приветствовавшая азербайджанскую парламентскую делегацию, говорила о росте отношений во всех сферах, о том, что двусторонняя повестка определяется главами государств и что наши взаимоотношения развиваются с опорой на добрососедство и взаимопонимание.

Были подмечены плодотворные усилия Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по расширению связей и её большой вклад в это дело.

Затем Валентина Матвиенко обратилась к теме межпарламентских отношений и сказала, что её встречи со спикером Милли Меджлиса становятся хорошей традицией. Отношения между нашими законодательными органами эффективны и успешно развиваются как в двустороннем формате, так и в рамках международных парламентских организаций. С подписанием меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации начнётся новый этап межпарламентских отношений, сказала Матвиенко.

Межрегиональное сотрудничество играет особую роль в развитии двусторонних отношений; более семидесяти субъектов Российской Федерации участвуют во внешнеторговых операциях с Азербайджаном.

Валентина Матвиенко также акцентировала внимание на важности соблюдения Азербайджаном, Россией и Арменией трёхсторонних соглашений.

Поблагодарив за оказанное азербайджанской делегации сердечное гостеприимство, Сахиба Гафарова заметила, что это её второй официальный визит в Российскую Федерацию в качестве спикера Милли Меджлиса. И этот визит, и подписанный меморандум о взаимопонимании внесут свой вклад в развитие сотрудничества в межпарламентском измерении, добавила она, прежде чем упомянуть, что в прошлом году исполнилось 30-летие двусторонних дипломатических отношений. Азербайджано-российские отношения динамично развивались все эти годы. Подписание во время официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Российскую Федерацию в феврале прошлого года декларации о союзническом взаимодействии между государствами заложило основу для перевода на новый этап взаимоотношений, в прогрессе которых огромную роль играют именно главы двух государств. Идя с учётом интересом обеих сторон, эти взаимоотношения опираются на принципы взаимных уважения и доверия, заметила Сахиба Гафарова.

Затронув связи между нашими законодательными органами, председатель Милли Меджлиса подчеркнула их особое место в общем процессе развития и отозвалась с похвалой о деятельности групп дружбы Милли Меджлиса и Федерального Собрания, а также постоянной двусторонней межпарламентской комиссии. Азербайджанские и российские депутаты действуют сообща во многих организациях, включая и Парламентскую ассамблею СНГ. Совместная работа парламентских комитетов сторон тоже обладает значением для расширения уз между легислатурами двух стран, и имеются широкие возможности для обмена опытом и объединения усилий в этой сфере.

Говоря о новой реальности, сложившейся в нашем регионе после победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и восстановления страной своей территориальной целостности, спикер Милли Меджлиса коснулась идущих полным ходом широкомасштабных восстановительных работ на освобождённых землях, возведения новых посёлков и сёл в объявленных зоной "зелёной энергии" Карабахе и Восточном Зангезуре и уже начавшего возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Именно Азербайджан стал инициатором процесса нормализации отношений с Арменией и предложил последней подписание мирного соглашения с опорой на пять главных принципов международного права. Однако Армения по-прежнему занимает разрушительную позицию на переговорах и, открыто нарушая требования трёхстороннего заявления, до сих пор не оставила полностью азербайджанские территории, напротив, она препятствует открытию всех экономических и транспортных связей в регионе.

Сахиба Гафарова обстоятельно информировала собеседницу о сложившемся в последнее время положении с Лачинской дорогой. Она подчеркнула, что Азербайджан строжайше следует трёхстороннему заявлению и целиком выполнил все свои обязательства по нему. Из 6-го параграфа этого документа следует, что Азербайджан обеспечивает безопасность двусторонней перевозки граждан и грузов, и движению в обоих направлений транспортных средств по Лачинской дороге.

Было также отмечено, что Армения уже более двух лет злоупотребляет Лачинской дорогой для перевозки мин, боеприпасов и военнослужащих, а также для вывоза из Азербайджана награбленных здесь азербайджанских же природных ресурсов. Акция протеста против случаев незаконной экономической деятельности в местах временной дислокации российского миротворческого контингента на территории Азербайджанской Республики, а также против эксплуатации природных запасов и злоупотреблений Лачинской дорогой является реализацией законного права на то азербайджанских граждан. Необходимо выполнить справедливые требования протестующих. Заявления армянской стороны о якобы перекрытии азербайджанской стороной Лачинской дороги, блокаде проживающих на азербайджанских землях армян и гуманитарном кризисе совершенно безосновательны. Каждый день по Лачинской дороге движутся разные транспортные средства, в том числе, автомобили миротворческих сил, машины Международного комитета Красного Креста и армянские кареты скорой помощи - в опровержение беспочвенных заявлений армянской стороны. Итак, всё это доказывает, что Армения прибегает к манипуляциям в попытке ввести международную общественность в заблуждение.

Председатель Милли Меджлиса также поведала о теракте против посольства Азербайджана в Иране, в котором погиб один сотрудник посольства и были ранены двое других. Азербайджан требует справедливого расследования этого нападения и надлежащего наказания виновных в нём, сказала Сахиба Гафарова.

В продолжение беседы также обсуждались прочие вопросы, привлекающие интересы обеих сторон.