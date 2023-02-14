На днях в 100500 раз сепаратисты в Карабахе попытались обвинить Азербайджан во всех своих проблемах, заявив, что в Ханкенди опять нет электричества, да и вообще проблемы со светом, газом, отоплением, да и чем угодно, мешают им нормально жить.

Как всегда, все эти сказки придумываются с одной лишь целью, чтобы вызвать жалость у мирового сообщества, которое, по мнению армян, не оказывает должного давления на Азербайджан. Конечно же, давление оказать на нас никто не в силах, ибо предъявлять претензии к Баку по поводу его же суверенитета, как минимум, - бред.

Тем не менее, вчера армяне рассказывали небылицы об отсутствии света, как в Сети, в этот же день, появилось видео, где местная молодежь устроила танцы, на котором видно, что свет в Ханкенди все же есть. Танцевали, между прочим, под присвоенную азербайджанскую музыку.

Как видим, проблем с электричеством в орущем "орцахе" нет. Так же как и нет "блокады", "голода", "гуманитарного кризиса" и всего прочего, что обычно выдумывается лишь бы выдумать.

С нетерпением ждем очередной акт саморазоблачения армян. Продолжайте в том же духе.