https://news.day.az/politics/1537996.html Сменился глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее НАТО
Сменился глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее НАТО
Сменился руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.
Как сообщает во вторник Day.Az, руководство делегацией возложено на депутата Зияфета Аскерова.
Напомним, что ранее делегацию возглавлял Сиявуш Новрузов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре