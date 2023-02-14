Сменился глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее НАТО

Сменился руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Как сообщает во вторник Day.Az, руководство делегацией возложено на депутата Зияфета Аскерова.

Напомним, что ранее делегацию возглавлял Сиявуш Новрузов.