https://news.day.az/politics/1537997.html Сменился руководитель азербайджанской делегации в ПА Евронест
Сменился руководитель азербайджанской делегации в ПА Евронест
Сменился руководитель азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Евронест.
Как сообщает во вторник Day.Az, руководство делегацией возложено на депутата Милли Меджлиса Таира Миркишили.
Напомним, что ранее делегацию возглавлял депутат Азер Керимли.
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