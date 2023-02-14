Сменился руководитель азербайджанской делегации в ПА Евронест

Сменился руководитель азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Евронест.

Как сообщает во вторник Day.Az, руководство делегацией возложено на депутата Милли Меджлиса Таира Миркишили.

Напомним, что ранее делегацию возглавлял депутат Азер Керимли.