Рубен Варданян, которого 6 февраля как мешок контрабанды переправили из Ханкенди в Армению, возвращен обратно в зону временной ответственности российского миротворческого контингента.

Как сообщали армянские источники, Варданян был тайно вывезен на грузовике, принадлежащем РМК. Затем его доставили в Москву, где ему выдали новые указания и поручения.

Согласно полученной информации, в Москве Варданян дошел до попрошайничества и просил не возвращать его в Карабах, что он измотан, что не может продолжать деятельность согласно поставленным задачам. Засланец также отметил, что боится, потому что его могут устранить различные группировки, орудующие в Ханкенди. Несмотря на это, ему силой, под угрозой смерти настояли вернуться.

Как отмечает достоверный источник, вынужденный исполнить требования Варданян был возвращен в Ханкенди так же, как и был вывезен - в грузовике.

Все утверждения о том, что якобы Варданян против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, и якобы последний не участвует в этом процессе, не имеют никаких оснований. На самом же деле они вместе участвуют в этом шоу, устроенном именно для Запада. Стоит отметить, что в эту игру привлечены также некоторые западные круги.

Возвращение Варданяна в Карабах приведет к обострению ситуации. Азербайджанские протестующие будут продолжать акцию до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

В то же время главарь армянских сепаратистов Араик Арутюнян приехал из Москвы с новыми поручениями, и идея "Конституционных изменений" - тоже поручение из России.

Азербайджан внимательно следит за этими процессами. И Варданян, и Арутюнян должны понимать, что цена таких игр очень высока.