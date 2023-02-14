Больше нет необходимости отправлять одежду в зону землетрясения.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сегодня сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на брифинге в посольстве.

Он отметил, что наибольшая необходимость пока остается в палатках, обогревателях и одеялах.

"Одежда больше не входит в перечень срочных нужд. В этом направлении собрано достаточно помощи", - добавил посол.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.