https://news.day.az/politics/1538030.html Азербайджанский военнослужащий стал лучшим на курсе в Турции - ФОТО
Учащимися курса английского языка, проходившего в одной из школ авиационного учебного командования Турции, были военнослужащие из Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Грузии, Украины и Мавритании.
Азербайджанский военнослужащий стал лучшим на курсе в Турции - ФОТО
Военнослужащий ВВС Азербайджана капитан Ягубов Турал Агаали оглу с отличием окончил курс в Турции, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Учащимися курса английского языка, проходившего в одной из школ авиационного учебного командования Турции, были военнослужащие из Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Грузии, Украины и Мавритании.
Успешно окончившим курс военнослужащим были вручены сертификаты.
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