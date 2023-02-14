Азербайджанский военнослужащий стал лучшим на курсе в Турции

Военнослужащий ВВС Азербайджана капитан Ягубов Турал Агаали оглу с отличием окончил курс в Турции, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Учащимися курса английского языка, проходившего в одной из школ авиационного учебного командования Турции, были военнослужащие из Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Грузии, Украины и Мавритании.

Успешно окончившим курс военнослужащим были вручены сертификаты.