Генпрокурор Ирана проинформировал Кямрана Алиева о расследовании дела в связи с терактом в посольстве Азербайджана

13 февраля по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и Генеральным прокурором Ирана Мохаммедом Джафаром Монтазери.

Как сообщили Day.Az во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, Генеральный прокурор Ирана, выразив сожаление в связи с произошедшим 27 января в посольстве в Тегеране, передал свои соболезнования азербайджанскому народу, членам семьи погибшего. Он подробно проинформировал азербайджанского коллегу о ходе расследования уголовного дела.

Кямран Алиев, осудив террористический акт против посольства Азербайджанской Республики в Иране, довел до внимания, что расследование уголовного дела в соответствующем следственном органе Азербайджана продолжается. Генеральный прокурор подчеркнул необходимость полного и всестороннего расследования Ираном уголовного дела по совершенному преступлению, выявления и привлечения к ответственности всех его участников, расследования причин и обстоятельств совершения данного террористического акта.

В заключение стороны договорились держать ход расследования под контролем и сотрудничать в рамках взаимной правовой помощи.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

