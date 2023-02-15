Армянских "блокадников" подвела турецкая клубника

"Блокадники"-cказочники из Ханкенди опять канули в лужу, пытаясь доказать миру, что в Карабахе якобы есть "гуманитарная и продовольственная катастрофа". Как вы, наверное, догадались, и сегодня армяне разоблачили сами себя.

В сети опубликованы фотографии одного из сельскохозяйственных продуктов, а именно клубники, которая была приобретена в местном магазине.

Во-первых, как заметно, продукт турецкого производства. Армяне уже подняли истерику, откуда он там появился. Некоторые СМИ отметили, что "СНБ Армении проведет расследование, как турецкий товар оказался в Карабахе". Во-вторых, дата упаковки доказывает, что продукт совершенно свежий. То есть в "блокадный" Ханкенди поступают товары. Опять провалились с лже-пропагандой.

На фоне проведения азербайджанцами мирной акции на дороге Шуша-Ханкенди, армяне всячески пытаются создать картину "гуманитарной катастрофы" в Карабахе, выдумывая постоянно басни о "нехватке еды, продуктов, медикаментов" и т.д. Но, как раз за разом доказывают сами же армяне ничего подобного нет в помине.

Все эти сказки и нытье о так называемой "блокаде" приследуют лишь одну цель - продолжить заниматься грабежом природных ресурсов Азербайджана и заводить оружие и боеприпасы в зону временной ответственности РМК.

Как бы ни старались сепаратисты, факты говорят сами за себя. Никакого холода, голода и нехватки продуктов в Ханкенди нет. Блокады тоже, ибо десятки машин с необходимым грузом продолжают ежедневно проезжать в сторону азербайджанского города.