Представители Турции посетили мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана

Мобильные полевые госпитали министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, отправленные в братскую Турцию по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева для оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения, продолжают свою деятельность в Кахраманмараше, серьезно пострадавшем от землетрясения.

Как сообщает во вторник Day.Az, сегодня заместитель министра здравоохранения Толга Толунай и заместитель начальника медицинской службы министерства обороны Турции генерал-майор Дурмуш Айдемир посетили мобильный полевой госпиталь МЧС, где поинтересовались созданными условиями, а также состоянием пострадавших в результате землетрясения, проходящих лечение в госпитале.

Толунай и Айдемир высоко оценили созданные условия и поблагодарили азербайджанское государство за оказываемую поддержку.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 974 человек.