В Турцию прибыла третья автоколонна с гуманитарной помощью из Азербайджана.

Как сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на МЧС, сегодня в братскую Турцию прибыла третья автоколонна из 9 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, направленной МЧС Азербайджана по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения в Турции.

Гуманитарная помощь, состоящая из палаток и обогревателей, доставленных в провинцию Кахраманмараш, была передана по назначению.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 974 человек.