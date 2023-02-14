https://news.day.az/politics/1538123.html Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в ОАЭ - ФОТО
Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в ОАЭ - ФОТО
14 февраля премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты для участия во Всемирном правительственном саммите.
Об этом Day.Az сообщили во вторник в Кабинете министров.
В международном аэропорту Дубая премьер-министра встретили министр общественного развития Объединенных Арабских Эмиратов Хесса бинт Эсса Бухумайд и другие официальные лица.
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