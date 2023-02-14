Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

14 февраля премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты для участия во Всемирном правительственном саммите.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в Кабинете министров.

В международном аэропорту Дубая премьер-министра встретили министр общественного развития Объединенных Арабских Эмиратов Хесса бинт Эсса Бухумайд и другие официальные лица.