Примеры верности и дружбы от Азербайджана, примеры легкой смены клиентов от Армении

Автор: Акпер Гасанов

На сегодняшний день из Азербайджана в район землетрясения в Турции большегрузами и самолетами отправлены 5624 палатки для пострадавших, сообщил сегодня посол Турции в Баку Джахит Багчи на брифинге в посольстве. Он отметил, что отправлено около 25 тысяч одеял, 401 тонна медицинских принадлежностей.

"Из Азербайджана отправлено 6240 обогревателей, 737 тонн продовольствия. Всего в район землетрясения была доставлена 1541 тонна гуманитарной помощи", - сказал Багчи. Как видим, почти половина всех гуманитарных грузов в Турцию прибыло именно из нашей страны. И это - доказательство готовности нашей страны оказывать поистине огромную помощь братскому турецкому государству.

Кроме того, представители Азербайджана уже работают над планом установки контейнерных городков в Турции, на первом этапе в городе Адыяман на юго-востоке страны будет построен контейнерный городок на 1000 контейнеров. Об этом Anadolu сообщил глава Ассоциации бизнесменов и промышленников Азербайджана и Турции (TÜİB) Хюсейн Бююкфырат.

Такого рода статистику помощи Азербайджана для турецкого народа можно перечислять еще очень долго. Но и уже указанного достаточно, чтобы понять, что Азербайджан продемонстрировал всему миру не только соблюдение традиций братской помощи Турции, но и свою экономическую мощь и готовность к любым вызовам.

Всего каких-то 20-30 лет назад у нашей страны не было возможности оказывать кому-либо такую помощь. И вовсе не потому, что турецко-азербайджанские отношения были иными. Нет, иными были экономические и иные возможности нашей страны. Азербайджан, за указанный период времени, совершил поистине гигантский скачок, превратившись в государство, оказывающее помощь всем, кто в ней нуждается.

Мы помогли Грузии, когда она оказалась без поставок природного газа. Мы помогли огромному числу стран в период пика эпидемии коронавируса. Мы помогаем сейчас Украине, генераторами и горюче-смазочными материалами, а также отправляя ей гуманитарную помощь. Кроме того, Азербайджан всегда стремился сыграть важнейшую роль в, увы, порой имевших место конфликтах между близкими нам странами.

Вот, сегодня министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Турцию "с визитом солидарности". Кроме того, он сообщил, что его страна возобновляет авиасообщение с Турцией в знак дальнейшего улучшения двусторонних отношений. По информации министра, первый рейс будет осуществлен уже 16 февраля. И это -прекрасная новость.

Ведь, Азербайджан сделал все мыслимое и немыслимое для того, чтобы отношения между Турцией и Израилем снова стали дружественными. Обе эти страны являются нашими союзниками. И чем более тесные и теплые отношения между ними- тем лучше всем, в том числе и Азербайджану. Так должно вести себя государство, проводящее искреннюю, честную, порядочную политику по отношению к своим союзникам.

А теперь, давайте обратим внимание на Армению. О том, что эта страна влачит жалкое экономическое существование, самолично отрезав себя от всех важнейших региональных проектов, мы писали не раз. Как и о том, что РА свойственны шахарания из одной крайности в другую. И эти телодвижения официального Еревана нельзя назвать иначе, кроме как предательством тех, кого в самой РА ранее называли гарантами своей государственности.

Как заявил секретарь Совбеза безопасности РА Армен Григорян, прибытие в Армению миссии ЕС также связано с тем, что "существующие гарантии безопасности не работают". Иными словами, Григорян открыто отрекается от России. Официальным Ереваном взят на вооружение известный лозунг "Запад нам поможет".

При этом, РА в реальности нечего дать Западу. Это страна, год за годом увеличивает свой внешний долг, имеет большие демографические проблемы и сильно зависимая от трансфертов из РФ. Ее границы охраняют россияне- вот каков итог "независимости" РА. И вот, на фоне всего этого, мы видим попытки РА продать себя еще одному клиенту. Теперь уже западному.

В РФ все это видят и делают выводы. Они очевидны для всех. Армения не является надежным партнером. То, чем она занимается является признаком перенесения самой древней профессии во внешнюю политику. И отношение к РА, исходя из всего этого, было, есть и будет соответствующим. Единожды предавший- кто тебе поверит? Риторический вопрос. Тем более, если вспомнить, что предательств было очень много.