Завтра совместно с Азербайджаном будет организована кампания помощи Турции

Завтра вечером Турция и Азербайджан организуют кампанию помощи пострадавшим.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Завтра вечером Турция и Азербайджан организуют кампанию помощи под лозунгом "Турция - единое сердце". Пострадавшим от землетрясения будет передано 10 000 контейнеров с помощью, отправленных из Катара, с дополнительной помощью из других регионов страны и из-за рубежа", - добавил Эрдоган.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.