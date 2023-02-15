https://news.day.az/politics/1538225.html Армения готовит детей к новой войне с Азербайджаном - МИД
Армения готовит детей к новой войне с Азербайджаном - МИД
Отчет Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана о привлечении детей в состав вооруженных сил и вооруженных формирований со стороны Армении был распространен в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.
Об этом сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана.
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