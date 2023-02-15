Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательную операцию в Турции - ФОТО - ВИДЕО
По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева находящиеся в Турции азербайджанские спасатели продолжают поисково-спасательные мероприятия в зоне стихийного бедствия.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, на этот час азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения были спасены 53 человека, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 691 человека.
Поисково-спасательные работы с привлечением специальной техники, а также специально обученных собак продолжаются.
Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.
В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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