Продолжаются мероприятия по оказанию помощи братской Турции

Военнослужащие азербайджанской армии и члены их семей продолжают доставлять помощь в пункты сбора, созданные в соответствующих воинских частях министерства обороны в целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, передает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Привезенные военнослужащими и членами их семей одежда, продукты питания и другие необходимые принадлежности были сложены в пунктах сбора, после чего отсортированы, упакованы и отправлены в Турцию грузовым транспортом. По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются меры по оказанию помощи братской Турции", - говорится в сообщении ведомства.