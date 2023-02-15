В Центре Гейдара Алиева пройдет праздник оперы и моды

8 марта в Центре Гейдара Алиева состоится концерт-выставка "Опера и мода. Sultan Couture 20".

Как сообщает Day.Az, в этот день посетителям будет представлена уникальная концертная программа-выставка "Опера и мода. Sultan Couture 20", на которой известными оперными исполнительницами будут представлены произведения азербайджанских и мировых классиков.

На концерте прозвучат произведения Асафа Зейналлы, Кара Караева, Ниязи, Узеира Гаджибейли, Тофига Гулиева, Джакомо Пуччини, Иоганна Штрауса, Жоржа Бизе и других классиков.

В мероприятии примут участие солистка Московского академического музыкального театра им.Станиславского и Немировича-Данченко Анастасия Черноволос (сопрано), солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера" Эльнара Мамедова (сопрано), лауреат международных конкурсов Яна Меликаева (меццо-сопрано), солистка Санкт-Петербургского государственного академического Мариинского театра Юлия Сулейманова (сопрано) и Екатерина Санникова (сопрано).

Оперные певцы выйдут на сцену в костюмах, созданных художником-модельером Орханом Султаном именно для бакинского концерта. Таким образом, во время концерта в зале Аудиториум будет представлена коллекция из 16 нарядов, принадлежащих бренду SULTAN COUTURE&Co, который отмечает свое 20-летие. Певцы, которые будут выходить на сцену во время вечера, также представят украшения бренда Bvlgari.

В этот же день в Центре Гейдара Алиева будет представлена выставка, посвященная первым женщинам-певицам азербайджанской оперы. Также будут представлены фотографии оперных исполнительниц в сценических костюмах на самых известных спектаклях. Среди них будут фотографии из опер Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун", Муслима Магомаева "Наргиз", Ниязи "Хосров и Ширин", Афрасияба Бадалбейли "Девичья башня", Джузеппе Верди "Травиата", Рейнгольда Глиэра "Шахсенем", Жоржа Бизе "Кармен".

Билеты на концерт-выставку можно приобрести в кассах Центра Гейдара Алиева на сайте iTicket.az, а также в торговых точках.