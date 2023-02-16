Итальянские компании намерены расширять присутствие на освобожденных территориях Азербайджана

Энергетика является основным элементом стратегического партнерства между Италией и Азербайджаном, которое не ограничивается нефтью и газом. Италия заинтересована в расширении своего присутствия на Кавказе и, в значительной степени, в тюркском мире, где Азербайджан играет важную роль. В свою очередь, Азербайджан заинтересован в выходе на богатый и энергоемкий рынок ЕС, и Италия играет здесь особую роль. Обе страны преследуют конечную цель иметь достаточно ресурсов для проведения максимально автономной внешней политики - и их стратегическое партнерство работает в этом направлении.

Об этом в интервью Day.Az заявил итальянский политолог, старший аналитик Geopolitica.info Сальваторе Сантанджело.

Комментируя возможность сотрудничества двух стран в сфере возобновляемой энергетики, наш собеседник отметил, что Италия может помочь Азербайджану в этом направлении.

"Достаточно взглянуть на статистические данные отрасли возобновляемой энергетики Италии. Страна занимает VI место в мире по экспорту возобновляемых технологий, которые можно использовать для строительства городов с низким уровнем выбросов углерода, получения экологически чистого топлива, экологичных производственно-сбытовых цепочек и т.д. Италия занимает I, II, III и V место в ЕС соответственно по установленной мощности геотермальной энергии, солнечной энергии, гидроэнергетики и энергии ветра. Итальянские энергетические компании достигли больших достижений во всем миру, начиная с ENI. Это является главным свидетельством потенциала Италии.

Что касается вероятности итальяно-азербайджанского сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, то здесь есть большой простор для маневра в свете солнечного потенциала Азербайджана, особенно в освобожденных районах, и планов по развитию "зеленой" водородной промышленности", - подчеркнул эксперт.

Политолог напомнил, что итальянские компании широко представлены в Карабахе, где они занимают II место по степени вовлеченности (уступая только Турции) и где они были, по словам Президента Азербайджана Ильхама Алиева, одними из первых, кто прибыл в течение нескольких недель после окончания Второй карабахской войны.

"Хочу отметить в этой связи, что Италия была I западной страной, которая направила делегацию в Баку в декабре 2020 года, то есть сразу после окончания 44-дневной войны. Сегодняшнее постоянно расширяющееся сотрудничество, в настоящее время распространяющееся на восстановление Карабаха и неэнергетическую торговлю, также является результатом этой инициативы.

Италия и Азербайджан начали сотрудничество на освобожденных территориях в период с декабря 2020 года по январь 2021 года с заключения первых контрактов, которое с тех пор продолжается. Итальянские компании занимаются строительством умных деревень, восстановлением разрушенных войной исторических и культурных мест, но я ожидаю расширения их присутствия и в других секторах - от энергетики до сельского хозяйства", - резюмировал Сальваторе Сантанджело.

Абдул Керимханов