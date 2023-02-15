https://news.day.az/politics/1538312.html Чавушоглу о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Чавушоглу о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
На Южном Кавказе продолжается процесс нормализации.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Анкаре.
"Нормализация отношений Армении с Турцией и Азербайджаном будет способствовать миру и стабильности в регионе. Стабильный мир на Южном Кавказе может быть достигнут, если наши страны сделают искренние шаги. Стабильность в регионе скажется и на экономическом развитии", - отметил М.Чавушоглу.
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