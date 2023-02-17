Причины террористического мракобесия следует искать во внутренней ситуации в Персии

Между Азербайджаном и Израилем развиваются отношения в сфере стратегического сотрудничества. Также существуют значительные для обеих сторон экономические проекты и взаимодействие в области медицины и сельского хозяйства. Дальнейшее сближение подразумевает смягчение позиции Азербайджана в международных организациях по отношению к Израилю. Стратегическое взаимодействие развивается существенно, вдали от вспышек орудий труда фоторепортеров.

Об этом в интервью Day.Az сказал известный израильский общественный деятель, политический аналитик, публицист Авигдор Эскин.

Комментируя отношения между Ираном и Азербайджаном, которые еще более ухудшились после атаки на посольство, наш собеседник заявил, что причины различных иранских проявлений террористического мракобесия следует искать во внутренней ситуации в Иране.

"Непрекращающиеся беспорядки представляют реальную угрозу для режима. И тут всплывает внутренний для Ирана азербайджанский фактор. От двадцати до тридцати миллионов азербайджанцев там лишены права на свой язык и свою культуру. Напряжённость в Северном Иране (Южном Азербайджане) растёт. Также отметим, что Азербайджан - это страна с шиитским большинством, где религия играет громадную роль, но при этом сохраняются гражданские свободы и где уровень жизни существенно выше, чем в Иране. Я не хочу сказать, что знаю точно, какие именно причины послужили внутренним оправданием для теракта, но основные положения мы разобрали", - отметил израильский публицист.

По его словам, Израиль выполнял свои обязательства по контракту с Азербайджаном в сфере вооружения, но в самом конфликте с Арменией не участвовал.

"Что же касается Ирана, то его лидеры определяют целью своего существования ликвидацию Израиля. Поэтому в случае вспышки военного конфликта с Ираном Азербайджан может уверенно расчитывать на эффективную поддержку Израиля. При этом все мы надеемся на улучшение климата с Ираном. Чтобы он стал для Азербайджана добрым соседом и чтобы Израиль вновь открыл там посольство, как было до 1979 года", - подытожил Авигдор Эскин.

Абдул Керимханов