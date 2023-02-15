512 человек получили медпомощь в полевых госпиталях МЧС Азербайджана в зоне землетрясения

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям, направленные в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения, продолжают работать в Кахраманмарашском районе, наиболее пострадавшем от стихийного бедствия.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, за эти дни 512 человек получили в госпиталях медицинскую помощь высокого уровня.

Мобильные полевые госпитали со всеми видами обследований и лечения продолжают свою работу.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.