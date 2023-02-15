Али Асадов встретился с вице-президентом и премьер-министром ОАЭ - ФОТО
15 февраля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Дубай встретился с вице-президентом, премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, правителем Дубая шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, премьер-министр передал вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов, правителю Дубая шейху Мохаммеду бин Рашиду Аль Мактуму приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Поблагодарив за приветствия, шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум просил передать и его приветствия Президенту Азербайджана.
На встрече была подчеркнута роль состоявшегося 15-16 января текущего года делового визита Президента Ильхама Алиева в ОАЭ с точки зрения развития отношений между двумя странами.
Отмечено значение проходящего в Дубае Всемирного правительственного саммита, выражено удовлетворение тем, что Азербайджан представлен на мероприятии на высоком уровне.
Констатировано развитие отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, обсуждены перспективы сотрудничества в различных сферах.
Подчеркнута важность совместно реализуемых проектов, отвечающих интересам обеих стран.
Кроме того, были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами в различных сферах.
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