Али Асадов встретился с вице-президентом и премьер-министром ОАЭ

15 февраля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Дубай встретился с вице-президентом, премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, правителем Дубая шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, премьер-министр передал вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов, правителю Дубая шейху Мохаммеду бин Рашиду Аль Мактуму приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Поблагодарив за приветствия, шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум просил передать и его приветствия Президенту Азербайджана.

На встрече была подчеркнута роль состоявшегося 15-16 января текущего года делового визита Президента Ильхама Алиева в ОАЭ с точки зрения развития отношений между двумя странами.

Отмечено значение проходящего в Дубае Всемирного правительственного саммита, выражено удовлетворение тем, что Азербайджан представлен на мероприятии на высоком уровне.

Констатировано развитие отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, обсуждены перспективы сотрудничества в различных сферах.

Подчеркнута важность совместно реализуемых проектов, отвечающих интересам обеих стран.

Кроме того, были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами в различных сферах.