Люди, размещенные в палатках в Кахраманмараше, поблагодарили Президента Ильхама Алиева

Как сообщалось ранее, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в братскую Турцию было отправлено большое количество палаток в помощь пострадавшим от сильного землетрясения.

Как сообщили Day.Az в среду в МЧС, в палатках, установленных сотрудниками МЧС в провинции Кахраманмараш, созданы необходимые условия для проживания. Здесь МЧС организована мобильная полевая кухня для пострадавших от землетрясения, также создан игровой уголок для детей.

Люди, размещенные в палатках, выражают признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оказанную поддержку и созданные условия.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.