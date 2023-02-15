Азербайджанская община Перми направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Азербайджанская община Пермского края России присоединилась к кампании гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного землетрясения в Турции.

Как сообщили Day.Az в среду в Государственном комитете по работе с диаспорой, под руководством председателя региональной общественной организации "Национально-культурная автономия азербайджанцев Пермского края" Чингиза Исаева закупленные на сумму 35 тысяч манатов (1,5 миллиона рублей) палатки и обогреватели были отправлены в Генеральное консульство Турции в Казани.

Председатель организации поблагодарил соотечественников и всех остальных, кто принял активное участие в сборе гуманитарной помощи.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.