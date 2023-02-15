https://news.day.az/politics/1538448.html Азербайджан и Литва активно работают над твининг-проектами ЕС - посол
Азербайджан и Литва активно работают над твининг-проектами ЕС - посол
Азербайджан и Литва активно работают над твининг-проектами ЕС.
Как передает в среду Day.Az, об этом 15 февраля сказал посол Литвы в Азербайджане Эгидиус Навикас на мероприятии по случаю 105-й годовщины Дня восстановления Литовского государства.
По его словам, обе страны активно работают над совместными проектами в различных областях, в том числе над твининг-проектами ЕС.
Посол отметил, что Азербайджан и Литва имеют прочные дружеские отношения, добавив что лучшим примером этого стал официальный визит Президента Литвы в Азербайджан в прошлом году.
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