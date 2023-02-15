https://news.day.az/politics/1538455.html Джейхун Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США ситуацию в регионе
Джейхун Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США ситуацию в регионе
15 февраля 2023 года состоялся очередной телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Как сообщили Day.Az в МИД, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и перспективы переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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