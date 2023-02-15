Вмешательство Армении во внутренние дела Азербайджана неприемлемо

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в интервью агентству "Арменпресс" 14 февраля о том, что в проект мирного соглашения с Азербайджаном включено положение о "создании международного механизма для обсуждения прав и безопасности армян, проживающих в Карабахе".

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД, по словам Гаджизаде, подобные манипуляции армянской стороны, препятствующие переговорному процессу по мирному соглашению, еще раз демонстрируют, что Армения не заинтересована в установлении мира в регионе.

"В процессе переговоров по мирному соглашению инициатива Армении по "созданию международного механизма защиты прав и безопасности" армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, и усилия по включению положения об этом в проект двустороннего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией совершенно безосновательны, и подобные попытки не дадут никаких результатов.

Эти усилия показывают, что Армения до сих пор не отказалась от своих территориальных претензий к Азербайджану, вопреки нормам и принципам международного права, а также Пражскому и Сочинскому соглашениям, по которым страны взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Хотим еще раз напомнить, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и права и безопасность населения армянского происхождения, проживающего в этом регионе, будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики.

Вмешательство Армении в процесс реинтеграции жителей армянского происхождения, являющийся внутренним вопросом Азербайджана, неприемлемо", - сказал дипломат.