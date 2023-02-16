Шанс на большой мир: почему Азербайджан не против турецко-армянского сближения?

Автор: Акпер Гасанов

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетил Турцию. В ходе этой поездки он побывал в городе Адыяман, где поисково-спасательные работы проводят армянские спасатели. Там его встретила координатор международных поисково-спасательных групп в Адыямане, дипломат Джерен Язган. Кроме того, в зоне бедствия главу МИД РА сопровождает специальный представитель Турции в переговорах по урегулированию армяно-турецких отношений Сердар Кылыч.

Он сделал важное заявление.

"Относительно открытия границы для граждан третьих стран наш министр в своем выступлении упомянул, что достигнута договоренность о придании нового импульса работе по этому вопросу. Два министра пришли к этому соглашению, и мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки начать эксплуатацию моста Маргара", - сказал Кылыч.

Сам Мирзоян, в ходе встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подтвердил готовность Армении установить мир в регионе. О своей готовности он сообщил в записи в Twitter, снабдив ее фотографиями.

"Наша сегодняшняя встреча обусловлена стихийным бедствием, унесшим множество жизней. Однако, находясь в этот трудный момент в Турции, я хотел бы еще раз подтвердить нашу готовность строить мир в регионе, устанавливать отношения и полностью открыть границу между Арменией и Турцией", - написал глава армянского внешнеполитического ведомства.

Такой вот оптимистический тон заявлений звучит на фоне совершенно откровенного недовольства происходящим со стороны армянских националистов разного уровня. В частности, полный недовольства пост на своей странице в "Facebook" написал член АРФ "Дашнакцутюн", депутат армянского парламента от блока "Армения" Тадевос Аветисян.

Едва ли не каждое слово этого поста содержало откровенно провокационные и враждебные утверждения.

"Турецко-азербайджанский тандем навязывает "разблокирование" как очередной этап одностороннего продвижения своих национальных интересов", "в стратегической перспективе Турции суверенная Армения с ее экономической территорией является непреодолимым препятствием", "двусторонняя блокада перерастет в трехстороннюю"- такого рода клише пропаганды противников реального прорыва в турецко-армянских отношениях были расписаны депутатом Аветисяном.

По сути, он дописался до утверждения, что Армения может начать "блокировать" Карабахский экономический район Азербайджана, где располагаются сепаратисты. Маразм? Да, давно окрепший. Поэтому не стоит даже удивляться смехотворному утверждению Аветисяна о том, что "Армения потеряет привлекательность в регионе - свои сравнительные преимущества и выгодное географическое положение".

В реальности, взяв на вооружение политику территориальных претензий к Азербайджану и Турции, держа более четверти века 20; наших земель под оккупацией и настаивая на признание Турцией так называемого "геноцида армян", причем отказываясь от призыва официальной Анкара последовать ее примеру и открыть имеющиеся архивы, оставив этот спор историкам, Армения обрекла себя на положение самого отсталого государства Южного Кавказа.

Она само изолировалась и не смогла за все годы независимости использовать "сравнительные преимущества и выгодное географическое положение". Но сейчас у нее появился шанс все исправить. В Азербайджане рассматривают шаги по нормализации турецко-армянских отношений как признание официальным Ереваном того очевидного факта, что процветание РА возможно только при отказе от политики территориальных претензий к соседним странам.

В этой связи хочу напомнить о том, что ранее имела место попытка нормализации турецко-армянских отношений, которая даже привела к подписанию 10 октября 2009 года так называемых "цюрихских протоколов". Они были подписаны при посредничестве США, России и Франции - трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Их целью было разделение процессов нормализации турецко-армянских отношений и урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. По сути, все эти три страны пытались сохранить для Армении существовавший на тот момент статус-кво, то есть укрепив позиции государства-оккупанта. Ничего путного из того проекта, как известно, не получилось. Подписи под цюрихскими протоколами оказались не стоящими чернил, которыми были написаны.

Сейчас же имеет место кардинально иная ситуация. Азербайджан победил в 44-дневной войне, освободил оккупированные Арменией территории нашей страны, укрепил свои позиции в качестве политического, экономического и военного лидера региона. Азербайджан и Турцию связывают подписанная президентами наших стран Шушинская декларация. И у Баку с Анкарой есть полное понимание, идентичность во взглядах на настоящее и будущее региона, а также проектов, которые планируются реализовать тут.

Именно поэтому в Азербайджане рассматривают новый этап в турецко-армянских отношениях, как шанс для окончательного убеждения официального Еревана в безальтернативности пути к нормализации отношений и с нашей страной. Позиции Баку и Анкары, ясное дело, не изменятся, в результате гуманитарных акций со стороны Армении. А вот у нее самой есть шанс порвать с политикой самоизоляции, которая на привела ее ни к чему хорошему и которая вредна для всего Южного Кавказа, где Азербайджан и Турция всегда выступали проводниками политики процветания и реализации проектов, способных приносить пользу всем участвующим в них сторонам.