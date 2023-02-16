Госдеп о ситуации на Южном Кавказе

США продолжат делать все возможное для деэскалации напряженности на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом в ходе брифинга в среду сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

"Наше послание как Армении, так и Азербайджану, а также и всему региону заключается в необходимости найти способ деэскалации напряженности, чтобы вернуть ситуацию на путь всеобъемлющего и прочного мира", - сказал он.

Прайс отметил, что США участвуют в переговорах по достижению мира и продолжат прилагать все возможные усилия для деэскалации ситуации в регионе непосредственно со сторонами, а также посредством многосторонних встреч.

"Мы надеемся, что другие страны будут заинтересованы в таком же подходе", - добавил пресс-секретарь.