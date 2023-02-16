https://news.day.az/politics/1538541.html В Джебраиле сданы в эксплуатацию служебные жилые дома ГПС Азербайджана - ФОТО
В Джебраиле сданы в эксплуатацию служебные жилые дома ГПС Азербайджана - ФОТО
15 февраля в Джебраиле сданы в эксплуатацию служебные жилые дома Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в ГПС.
На церемонии открытия выступил начальник ГПС, генерал-полковник Эльчин Гулиев, затем был проведен осмотр квартир.
По окончании мероприятия были сделаны памятные фотографии.
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