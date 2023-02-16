В Джебраиле сданы в эксплуатацию служебные жилые дома ГПС Азербайджана

15 февраля в Джебраиле сданы в эксплуатацию служебные жилые дома Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в ГПС.

На церемонии открытия выступил начальник ГПС, генерал-полковник Эльчин Гулиев, затем был проведен осмотр квартир.

По окончании мероприятия были сделаны памятные фотографии.