Продолжаются тактико-специальные учения коммандо

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в оперативных подразделениях (коммандо) проводятся тактико-специальные учения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, двигаясь по маршруту, намеченному в соответствии со сценарием учений, коммандо выполнили задачи по обезвреживанию диверсионной группы условного противника, пытавшегося совершить провокацию.

Проникнув в глубину оперативного района, коммандо обнаружили временные укрытия противника. Были успешно выполнены действия по предотвращению провокации взятого в окружение условного противника.

Основной целью учений является совершенствование тактических способностей личного состава, навыков применения стрелкового оружия и дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандо.