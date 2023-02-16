Продолжаются тактико-специальные учения коммандо - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в оперативных подразделениях (коммандо) проводятся тактико-специальные учения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, двигаясь по маршруту, намеченному в соответствии со сценарием учений, коммандо выполнили задачи по обезвреживанию диверсионной группы условного противника, пытавшегося совершить провокацию.
Проникнув в глубину оперативного района, коммандо обнаружили временные укрытия противника. Были успешно выполнены действия по предотвращению провокации взятого в окружение условного противника.
Основной целью учений является совершенствование тактических способностей личного состава, навыков применения стрелкового оружия и дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандо.
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