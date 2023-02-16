https://news.day.az/politics/1538582.html Армения передала Азербайджану новый текст мирного соглашения - Пашинян
Армения передала Азербайджану новый текст мирного соглашения - Пашинян
Армения завершила работу над проектом мирного соглашения с Азербайджаном и отправила его в Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Армения завершила работу по проекту соглашения об установлении мира и отношений с Азербайджаном, и наши предложения были переданы азербайджанской стороне...", - сказал он.
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