Армения передала Азербайджану новый текст мирного соглашения

Армения завершила работу над проектом мирного соглашения с Азербайджаном и отправила его в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Армения завершила работу по проекту соглашения об установлении мира и отношений с Азербайджаном, и наши предложения были переданы азербайджанской стороне...", - сказал он.