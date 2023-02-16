Азербайджанская диаспора в России оказывает финансовую и гуманитарную помощь братской Турции

С первого дня, когда в Турции произошло землетрясение, действующие в России азербайджанские диаспорские организации принимают активное участие в кампаниях по оказанию помощи пострадавшим.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, национально-культурная региональная организация Свердловской области "Урал-Азербайджан", осуществляющая деятельность в Свердловской области России и городе Екатеринбург, на сегодняшний день направила в зону землетрясения братской страны гуманитарную помощь на сумму 642 тысячи манатов (28 миллионов рублей).

Кроме того, Национально-культурная региональная организация Свердловской области "Урал-Азербайджан" совместно с азербайджанскими общинами в Курганской и Тюменской областях направили в Турцию гуманитарную помощь (72 биотуалета) в размере 86 400 манатов.

Азербайджанская национально-культурная автономия "Aраз", действующая в городе Пятигорск Ставропольского края, передала генеральному консульству Турции в городе Новороссийск гуманитарную помощь на сумму 81 тысяча манатов (3 миллиона рублей). B этой кампании приняли участие организации "Aраз" в городах Пятигорск, Кисловодск, Минеральные Воды, Ессентуки, Георгиевск, Буденновск, Невинномысск, Ставрополь, члены азербайджанских диаспорских организаций в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках и различные общины, проживающие на Северном Кавказе.

Региональная общественная организация "Азербайджанская национально-культурная автономия Республики Татарстан" передала генеральному консульству Турции в Казани материальную и гуманитарную помощь на сумму 81 300 манатов (3,5 миллиона рублей).

Азербайджанская инициативная группа "Помощь Турции", куда входит также азербайджанская диаспора в Лениногорском районе Татарстана и городе Лениногорск, перечислила на соответствующий счет наличные средства в размере 1 миллиона 650 тысяч рублей и передала генеральному консульству Турции в городе Казань собранную гуманитарную помощь.

Дом дружбы азербайджанского народа в Башкортостане доставил в Турцию через генеральное консульство братской страны в Татарстане материальную и гуманитарную помощь на сумму 55 тысяч манатов (2 миллиона 345 тысяч рублей).

Городская общественная организация "Национально-культурная автономия азербайджанцев по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области" оказала братской стране материальную и гуманитарную помощь в размере 45 тысяч манатов (1,5 миллиона рублей).

Азербайджанские предприниматели, работающие на Софийском фруктово-овощном рынке в городе Санкт-Петербург, передали генеральному консульству Турции в Санкт-Петербурге гуманитарную помощь на сумму 34 тысячи манатов. Азербайджанский центр гуманитарного сотрудничества в Санкт-Петербурге перечислил на счет генерального консульства Турции в Санкт-Петербурге материальные средства в размере 3200 манатов (140 тысяч рублей) и передал гуманитарную помощь для 250 человек, пострадавших от землетрясения.

Общественная организация "Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев по Пермскому краю" направила в генеральное консульство Турции в Казани гуманитарную помощь на сумму 35 тысяч манатов (1,5 миллиона рублей), состоящую из палаток и обогревателей.

На сегодняшний день азербайджанская община в Ярославской области оказала материальную и гуманитарную помощь в размере 23 тысяч манатов (1 миллион рублей), Национально-культурная автономия азербайджанцев Красноярска - 22 тысяч манатов (1 миллион рублей), Челябинская общественная организация "Aзербайджан" - 11 600 манатов (500 тысяч рублей), Региональная общественная организация "Диаспора азербайджанцев Республики Хакассия" - 9400 манатов (400 тысяч рублей), Лига азербайджанцев Самарской области - 7 600 манатов (328 тысяч рублей), Общественная организация "Азербайджанские женщины России" - 5636 манатов (244 тысячи рублей), Кировская региональная организация Азербайджанский культурный центр "Бирлик" - 2330 манатов (100 тысяч рублей), азербайджанская диаспора в Соликамске - 2330 манатов (100 тысяч рублей), азербайджанская диаспора в Иваново - 2330 манатов (100 тысяч рублей), Национально-культурная автономия азербайджанцев Коми - 2330 манатов (100 тысяч рублей).

Диаспорские организации в России выразили признательность всем нашим соотечественникам и доброжелательным людям, принимавшим участие в кампании по оказанию гуманитарной помощи.