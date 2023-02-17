Новая повестка Азербайджана, страны-победителя

Автор: Лейла Таривердиева

В пятницу, 17 февраля начинает работу очередная ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. После прошлогодней встречи в мире много чего произошло, и каковой будет тематика нынешней конференции, догадаться не сложно. Вся Европа ждет с нетерпением доклада главы Украины, что совершенно естественно. Между тем, доклада Владимира Зеленского и страданий украинского народа могло бы не быть, если бы несколькими годами ранее участники мюнхенских встреч прислушались к словам, неоднократно произнесенным с этой трибуны Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Азербайджанский лидер принимает участие в этом представительном и авторитетном форуме не в первый раз, и каждое его выступление на полях Мюнхенской конференции в довоенные годы было обвинительным актом в отношении Армении - страны-оккупанта, которую тот же мир, который будет аплодировать (и совершенно справедливо) Владимиру Зеленскому, старался оправдывать и поощрять. Президент Азербайджана предупреждал мир, к чему может привести потворство агрессору и чем чреваты двойные стандарты. Но сепаратизм и покушение на основополагающие принципы мироустройства тогда не показались кому-то серьезной угрозой. Пружина третьей мировой, начавшая раскручиваться в 2022 году, показала, насколько это было ошибочным подходом.

В Мюнхенской конференции по безопасности 2023 года Азербайджан будет представлять Президент Ильхам Алиев, сопровождать его будут глава МИД Джейхун Байрамов и министр энергетики Пярвиз Шахбазов. Приглашены также лидеры двух других стран Южного Кавказа - Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян. В целом, встреча обещает быть очень представительной - ожидается участие председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, главы Европарламента Роберта Метсола, президента Евросовета Шарля Мишеля, вице-президента США Камалы Харрис, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджиа Мелони и других высокопоставленных лиц.

Президент Азербайджана едет в Мюнхен с новой повесткой, сформированной победоносной 44-дневной войной. Она связана с проблемой уже не армянской оккупации, а ее последствий, с постконфликтным восстановлением региона, со значительно возросшей ролью нашей страны для Европы. Это очень широкая повестка, в которую, само собой, входит и тема безопасности. За прошедший после февраля 2020 года период Азербайджан доказал, что является равным партнером для Европы, а в некоторых аспектах даже опережает ее. Не каждая страна может похвастать блестящей военной Победой после тридцати лет оккупации. Не каждой выпадает такая честь.

Участие в конференции лидеров Азербайджана и Армении является одной из интриг форума. О возможности встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на полях форума не говорит только ленивый. Однако следует учесть, что Президент Азербайджана едет в Мюнхен не для встречи с Пашиняном. Баку есть, что обсудить с представителями держав и европейских структур, исходя из той самой новой поствоенной повестки. Приглашение министра энергетики Шахбазова должно в этом плане о многом сказать. Энергетическая безопасность это одна из составляющих темы безопасности в целом. На примере сложившейся из-за войны против Украины ситуации можно убедиться, что энергетику сегодня стоит даже поднять на первую строчку.

Как бы там ни было, нет ничего невозможного. Президент Ильхам Алиев никогда не бегал от прямого разговора. Это армянские лидеры в разное время старались уклониться от встреч с ним, пасуя. Пашинян как-то по неведению согласился на дебаты и, думается, помнит страшный день 15 февраля 2020 года до сих пор. Произошла экзекуция как раз на полях Мюнхенского форума по безопасности. Премьер Армении к тому моменту уже успел наделать глупостей - станцевал в Шуше, заявил в Ханнкенди, что "Карабах это Армения, и точка", в общем, дров наломал. Впереди были товузские события и 44-дневная война, но никто тогда еще и не думал, что те дебаты станут последними между двумя лидерами как главами страны-оккупанта и страны-жертвы оккупации.

Но можно ли сказать, что Пашинян на тех дебатах выглядел как победитель, а Президент Азербайджана как глава проигравшей войну страны? Не только Пашинян, но и другие главы Армении никогда не имели вид победителей, они выглядели как воришки с бегающими глазками, пытающиеся угадать, знает кто-нибудь об их проделках или нет. Пашинян был уверен в себе, так как с аурой демократа был симпатичен Западу и рассчитывал на поддержку модератора. Но разгром был таким, что никто не смог бы помочь премьеру Армении.

Можно списать позор Пашиняна на плохое владение английским языком. Однако дело было не только в этом. Он не владел ситуацией, не имел четких аргументов, пытался оперировать надуманными пропагандой историческими фактами. Напомним забавный момент, когда, решив продемонстрировать историческую подкованность, Никол заявил, что в древности на Кавказе жили только два народа, но какие именно, он поведать не успел, так как был прерван ироничной репликой Президента Ильхама Алиева: "Армяне и армяне?". Зал разразился смехом, Пашинян смешался и не закончил фразу. А жаль - мы так и не узнали, кому еще помимо себя армяне "согласились" отдать регион.

Никол Пашинян, мужественно соглашаясь на дискуссию с политиком такого уровня, как Президент Азербайджана, не рассчитал свои силы.

Было много и других забавных моментов, порой даже нам становилось стыдно за армянского премьера, а представьте, каково было видеть это все армянскому обществу. Впрочем, армянским чиновникам, политикам и журналистам не привыкать получать по губам от главы Азербайджана. На полях того же Мюнхенского форума. Например, в 2016 году представитель МИД Армении попытался иронизировать насчет обвинений из Баку в адрес Еревана и темы "прав человека" и получил жесткий ответ, отбивший у него желание продолжать задавать вопросы. Ильхам Алиев заявил, что мы обвиняем Армению не по тем смехотворным причинам, которые озвучил армянский дипломат, а за оккупацию. Глава государства напомнил о ходжалинском геноциде, об этнических чистках в Армении и разрушении армянской стороной захваченных земель. И хотя дискуссия касалась темы изменения климата. Никто не посмел его прервать. "Армения хочет, чтобы статус-кво оставался неизменным. Мы же хотим изменить статус-кво. Таким образом, первый шаг - это освобождение земель от оккупации, после этого мы приступим к сотрудничеству", - сказал он, адресовав это другим участникам панельной дискуссии, которые каким-то образом видели возможность сотрудничества Азербайджана с оккупантом по вопросам климата.

Президент Ильхам Алиев во всех случаях, чему бы не были посвящены обсуждения, всегда возвращался к теме армянской оккупации, как серьезнейшей угрозе региональной безопасности, в том числе экономическим проектам, осуществляемым в интересах Европы. В 2017 в Мюнхене он объяснил участникам панельных обсуждений по Евразии, что конфликт между Арменией и Азербайджаном является самой большой угрозой для региона, и постарался донести до международной аудитории, что урегулирование всех конфликтов должно опираться на одинаковые принципы, и необходимо уважать территориальную целостность всех стран, не делая исключений.

Не исключено, что европейские чиновники попытаются "свести" в кулуарах лидеров Азербайджана и Армении в Мюнхене. Ведь там будут и Шарль Мишель, и навязывающийся в посредники Макрон. Но вот согласится ли на какие-то открытые дебаты Пашинян на этот раз - большой вопрос. Правда, под рукой тема "блокады" и Лачинской дороги, однако эти темы, в отличие от завершившейся три года назад армянской оккупации, никак не затрагивают региональную безопасность и интересы Европы. Самой большой угрозой безопасности региона остается сама Армения. Если армянский премьер захочет об этом поговорить, милости просим. А азербайджанскому лидеру есть чем заняться в Мюнхене, потому что Азербайджан и его европейских партнеров ждут большие дела.