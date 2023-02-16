В Ереване полиция пытается выгнать оккупантов из здания минобороны

В Ереване полиция принудительно выселяет людей из здания бывшего министерства обороны Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в здании незаконно проживали армяне, которые до 44-дневной войны также незаконно проживали в Карабахе.

Отмечается, что с полицией сложилась напряженная обстановка. Полицейские задержали около 20 человек.