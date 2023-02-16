https://news.day.az/politics/1538621.html В Ереване полиция пытается выгнать оккупантов из здания минобороны - ВИДЕО
В Ереване полиция пытается выгнать оккупантов из здания минобороны - ВИДЕО
В Ереване полиция принудительно выселяет людей из здания бывшего министерства обороны Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в здании незаконно проживали армяне, которые до 44-дневной войны также незаконно проживали в Карабахе.
Отмечается, что с полицией сложилась напряженная обстановка. Полицейские задержали около 20 человек.
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