Южный газовый коридор, инициируемый Азербайджаном, играет ключевую роль в энергобезопасности всей Европы

После начала войны в Украине Европейский Союз наложил санкции на импорт энергоносителей из России и Италия ищет возможности диверсификации поставок нефти и газа. По этой причине Италия заключает двусторонние соглашения со странами-поставщиками газа. На сегодняшний день Азербайджан обеспечивает 15% потребностей Италии в голубом топливе. Наличие газопровода TAP, являющегося составной частью "Южного газового коридора", играет в этом ключевую роль.

Об этом в интервью Day.Az сказал исследователь из итальянского университета Сапиенца Даниэль Помье Винчелли.

Как отметил наш собеседник, возобновляемые источники энергии являются главной целью энергетической политики Италии.

"На возобновляемые источники приходится почти 20% потребления энергии Италии. Мы действуем в соответствии с европейскими целями, и Италия достигла этих целей в 2014 году. Доля возобновляемых источников энергии постоянно увеличивается с годами. Италия и Азербайджан схожи в этом направлении. На территории обеих стран дует много ветров, есть обилие солнечных лучей и обе страны являются прибрежными. Италия может помочь Азербайджану своим техническим опытом, вследствие чего Азербайджан может превратиться в поставщика возобновляемой энергии. Это направление является беспроигрышным так же, как и поставки газа", - считает он.

По его словам, недавний визит министра по делам предприятий и продукции Made in Italy Итальянской Республики Адольфо Урсо в Азербайджан является свидетельством того, что Италия заинтересована продолжать активное участие в восстановлении освобожденных территорий.

"Надо сказать, что это был второй визит Адольфо Урсо в Азербайджан, который до этого посетил Карабах в составе парламентской комиссии сразу после окончания боевых действий. Все основные политические партии в Италии, будь то правые или левые, поддерживали и поддерживают Азербайджан в вопросе его территориальной целостности.

Итальянские предприятия всегда ищут выгодные контракты. Кроме того, в такой дружественной стране, как Азербайджан, которая показала себя надежной и безопасной для итальянских предприятий, мы хотим взять на себя ведущую роль в реконструкции освобожденных территорий", - заключил Даниэль Помье Винчелли.

Абдул Керимханов