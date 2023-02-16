https://news.day.az/politics/1538638.html Фулья Озтюрк поблагодарила Азербайджан - ВИДЕО
Фулья Озтюрк поблагодарила Азербайджан - ВИДЕО
Известная турецкая журналистка Фулья Озтюрк поблагодарила персонал мобильного госпиталя МЧС и группу психологов из Азербайджана, которые работают в пострадавшем от землетрясения Кахраманмараше.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.
Она отметила, что и врачи, и психологи трудятся не покладая рук. За это Фулья Озтюрк выразила особую благодарность персоналу мобильного госпиталя.
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