Фулья Озтюрк поблагодарила Азербайджан

Известная турецкая журналистка Фулья Озтюрк поблагодарила персонал мобильного госпиталя МЧС и группу психологов из Азербайджана, которые работают в пострадавшем от землетрясения Кахраманмараше.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

Она отметила, что и врачи, и психологи трудятся не покладая рук. За это Фулья Озтюрк выразила особую благодарность персоналу мобильного госпиталя.