Лидер, созидатель и стратег. Мысли политиков-современников о Гейдаре Алиеве

Заголовок для этих заметок сложен из мнений, высказанных в свое время о великом лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве всемирно известными личностями.

Гейдар Алиев действительно был личностью, величие которой было признано в мировом масштабе. Первое время нашу страну, вступившую на мировую арену в качестве независимого государства в 90-х годах ХХ века, знали благодаря Гейдару Алиеву. Его яркий гений и острый интеллект не знали границ, выходили за пределы Азербайджана. Многие завидовали нам, потому что у нас такой лидер, как Гейдар Алиев. Азербайджан смог возвыситься до достойного уровня в мировом масштабе благодаря дальновидности, мудрости, решительности, железной воле, богатому политическому опыту великого лидера. К месту было бы напомнить, что он занимал высокий пост в таком огромном государстве как Советский Союз - был первым заместителем председателя Совета Министров СССР.

Кто только не говорил о Гейдаре Алиеве: современные ему мировые лидеры, выдающиеся государственные и политические деятели, известные писатели... Обратившись к их высказываниям, мы вновь испытываем в душе чувство гордости, ощущаем величие личности Гейдара Алиева. В основе высокой оценки, данной великому лидеру азербайджанского народа, стоят не только дела, совершенные им для своей Родины и народа, но и гибкая реакция на вызовы современности, общечеловеческие идеалы, вклад в дружбу, мир и прогресс на планете.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет мысли, высказанные о нем.

IX Президент Турции Сулейман Демирель: Я очень любил, уважал и почитал Гейдара Алиева. В корне этого находятся его человеческие качества, заслуги перед азербайджанской нацией и народом, дела, совершенные им во имя Азербайджанского государства и его независимости. Гейдар Алиев, которого я знал, является как азербайджанским, так и турецким патриотом.

Все, что есть в Азербайджане, создано благодаря заслугам Гейдара Алиева. Одним из самых важных вопросов, решенных уважаемым Гейдаром Алиевым в Азербайджане, является прочная стабильность. После достижения режима прекращения огня в стране появилась возможность заняться другими делами. Была установлена внутренняя стабильность, началось экономическое развитие, созидательная работа.

Одним из самых больших дел, совершенных уважаемым Гейдаром Алиевым, было именно установление стабильности и порядка в стране. Это было нелегкой работой. На Гейдара Алиева готовились покушения. Однако для азербайджанского народа, моих братьев, самым важным было возвышение флага независимого государства. Поднятый флаг не опустится! Независимость Азербайджана несокрушима.

Бывший Президент США Джордж Буш: Я восхищен очевидным лидерством, отвагой, широким мировоззрением и уникальными ораторскими способностями всемирно известного государственного деятеля Гейдара Алиева.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: Гейдар Алиев был известным и любимым лидером не только в Азербайджане, но и во всем тюркском мире. Ему принадлежит высказывание "Одна нация, два государства", прекрасно выражающее турецко-азербайджанскую дружбу. Мы должны стремиться к тому, чтобы идея, выраженная в этом мудрейшем высказывании, продолжала жить. Во имя того, чтобы возрадовался дух великого Гейдара Алиева, мы должны стремиться к сохранению и укреплению единства и братских отношений тюркского мира.

Президент России Владимир Путин: Гейдар Алиев, действительно, был большим другом России, мы это чувствовали и очень высоко ценили. В течение всех этих лет Азербайджан был одной из немногих стран СНГ, в которой не закрылись русскоязычные школы, не только не сократилось, а даже возросло количество русскоязычных изданий по сравнению с Советским периодом.

Он был великим государственным деятелем. Без сомнения можно сказать, что он был политической глыбой. Я относился к нему не только с большим уважением, я относился к нему с любовью.

Бывший Президент США Билл Клинтон: Я высоко ценю заслуги Президента Гейдара Алиева в укреплении Азербайджана в последние годы, как независимого государства, следующего путем демократии и рыночной экономики, проведении экономических реформ и большие успехи, достигнутые в этом деле...

Под руководством Президента Гейдара Алиева Азербайджан достиг больших успехов в преодолении трудностей на пути к независимости.

Билл Клинтон (обращаясь к Гейдару Алиеву): Господин Президент, Вы очень нужны нам. Мы высоко ценим Ваши заслуги в установлении мира и стабильности в регионе Кавказа и Центральной Азии. Экспортирование альтернативными путями на мировые рынки богатых ресурсов Каспия благодаря Вашим лидерским качествам и сильной воле сыграет важную роль в укреплении независимости государств региона.

Бывший Президент Франции Жак Ширак: Эта необыкновенная личность вывела Азербайджан на путь прогресса. Я высоко оценил отвагу, мудрость и решимость, проявленные им во время наших различных встреч, особенно во время обсуждений вокруг нагорно-карабахского конфликта.

... Азербайджану повезло в том, что этой страной руководит такой мудрый, дальновидный и авторитетный государственный деятель, как Президент Гейдар Алиев, обладающий большой политической волей и богатым опытом государственности.

Бывший Президент Ирана Сеид Мохаммад Хатеми: Гейдар Алиев сыграл существенную роль в достижении стабильности и прогресса Азербайджанской Республикой, только что вставшей на ноги, был опытным и известным политическим деятелем, приложившим усилия во имя благополучия и спокойствия прекрасного азербайджанского народа.

Достижение господином Гейдаром Алиевым мира и дружбы, его заслуги на пути углубления связей между братскими странами - Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой - никогда не забудутся.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр: Проведение встреч и переговоров с таким выдающимся государственным деятелем, как Гейдар Алиев, большая честь. Великобритания придает особое значение дальнейшему укреплению связей с Азербайджанской Республикой, Президентом Гейдаром Алиевым. Мы считаем Азербайджан и Президента Гейдара Алиева нашими стратегическими союзниками. Работа, проделанная в Азербайджане в последние годы благодаря мудрому руководству Президента Гейдара Алиева в сфере строительства правового, демократического и светского государства, внимательно прослеживается и одобряется правительством Великобритании.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев: Гейдар Алиев был моим близким другом и одним из самых уважаемых мною политиков. Гейдар Алиев провел большую работу, как для стран СНГ, так и для своего народа. Истинную оценку его заслуг перед своим народом дадут будущие поколения. Хотя мне очень тяжело говорить в прошедшем времени о моем дорогом и незабвенном друге, должен сказать, что Гейдар Алиев до последнего вздоха стремился к благополучию своего народа.

Бывший Президент Узбекистана Ислам Каримов: Я завидую азербайджанскому народу, потому что у него есть такой лидер с четкой, ясной, последовательной политикой и позицией.

Выдающийся кыргызский писатель Чингиз Айтматов: Гейдар Алиев действительно является исторической, даже легендарной личностью. Так было и в советский период, и на нынешнем пространстве СНГ, и в намного усложнившихся современных мировых условиях. Гейдар Алиев всегда был на службе народа.

Гейдар Алиев смог продемонстрировать качество, не присущее многим политическим деятелям, являющимся его ровесниками и даже тем, кто моложе его, - готовность к самым актуальным вызовам современного периода. Именно благодаря богатому политическому опыту и широте гуманитарного мировоззрения Гейдара Алиева сегодня в Азербайджане царят стабильность, толерантность, культура, просвещение. Все это - основные факторы, обеспечивающие современное развитие и прогресс Азербайджанского государства.

Гейдар Алирза оглу - один из самых великих лидеров ХХ века. Он - один из нынешних созидателей новой истории современного демократического Азербайджана.

Бывший Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе: Народ еще узнает, какую большую роль сыграл феномен Гейдара Алиева в деле независимости и свободы Кавказа.

Гейдар Алиев дорог и близок нам и за мировые заслуги в качестве политического и государственного деятеля, известного на международной арене, и как друг Грузии и грузинского народа. Он воистину был уникальной личностью, обладавшей "стальной волей", как писали наши газеты. Именно благодаря его отваге Азербайджан превращается в сильное, независимое, благополучное государство. Гейдар Алиев вновь вступил на политическую арену в тяжелый, сложный для Азербайджана период, преодолев многие трудности, вывел страну из кризисной ситуации.

Истинное счастье азербайджанского народа заключается в том, что в самый тяжелый, кризисный период для народа и государства ответственность на себя взял господин Гейдар Алиев, выдающийся политик и великая личностью.

Известный политолог Збигнев Бжезинский: Гейдар Алиев - личность с политической точки зрения сильная, логичная, интеллектуальная, одним словом, безусловный лидер.

Бывший премьер-министр Турции Бюленд Эджевит: Нация ничего не сможет достичь без сильного лидера. Гейдар Алирза оглу - сильный тюрок, как Ататюрк. Гейдар Алирза оглу - один из гениев, появляющихся раз в тысячу лет.

Бывший Президент Румынии Эмиль Константинеску: Президент Гейдар Алиев очень интересная личность, если учесть, что он является одним из лидеров мирового масштаба, то можно увидеть, какая эта яркая личность. Я хотел познакомиться с ним еще до избрания президентом. Но, к сожалению, не получилось. Мы впервые пообщались в Лиссабоне, потом встречались на других международных мероприятиях.

По-моему, Гейдар Алиев сыграл очень важную роль в мировой политике. Сегодня я обнаружил еще одно его качество - качество великого государственного деятеля, присоединившегося к важным проектам, предусмотренным для ряда поколений. Я имею в виду Шелковый путь, являющийся в определенной степени исторической возможностью. Самое главное не использовать свой народ, а служить ему.

Президент Гейдар Алиев - выдающийся политик, и мне довелось несколько раз обсуждать с ним в течение последних лет в теплой и конструктивной обстановке вопросы, представляющие взаимный интерес.

Бывший Президент Украины Леонид Кучма: Незаменимый лидер Азербайджана Гейдар Алиев был близким другом моим и украинского народа. Благодаря ему наши дружественные отношения развивались и укреплялись. Гейдар Алиев был гениальным человеком, мудрой личностью. Уверен, что азербайджанский народ позже еще глубже осознает величие Гейдара Алиева.

Бывший генеральный секретарь ООН Бутрос-Бутрос Гали: Я доволен, что в лице Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева обрел для себя близкого друга и единомышленника. Я глубоко уважаю и почитаю Гейдара Алиева, высоко ценю его политическую деятельность и дальновидность.

Эти высказывания о Гейдаре Алиеве наглядно подтверждают, что великий лидер был всемирно известным политиком, одним из уникальных государственных деятелей. Азербайджанский народ счастлив, что у него был такой великий лидер, как Гейдар Алиев, лидер, который пользовался уважением и признанием во всем мире. Азербайджанский народ гордится этим и вечно хранить в сердце светлую память о своем великом сыне.