Помощь Азербайджана Турции находится в центре внимания СМИ братской страны

Турецкие СМИ продолжают освещать помощь и поддержку, оказываемую Президентом, государством и народом Азербайджана в связи со стихийным бедствием в братской стране.

Как сообщает Day.Az, в статье газеты Hürriyet под заголовком "135 фур помощи из Баку" сообщается, что в целях сбора помощи пострадавшим от землетрясения в рамках начатой в Азербайджане кампании "Братская поддержка" в Турцию было доставлено 135 грузовиков помощи, а сегодня по железной дороге будет отправлено 26 вагонов продуктов питания и напитков. Отмечается, что сбор помощи продолжается.

В видео, размещенном на сайте газеты turkiyegazetesi, представлено интервью с водителем грузовика, доставившим в Турцию помощь из Нахчывана. Цель приезда в Турцию он объяснил следующими словами: "Мы не считаем это помощью, мы считаем это моральным долгом перед памятью Нуру Паши, Омара Халисдемира, Кязыма Карабекира, Мубариза Ибрагимова, Фарида Ахмедова".

В статье "Письма из Азербайджана растрогали сердца", опубликованной на портале aksam.com.tr, отмечается, что записки, отправленные вместе с помощью из Азербайджана братской стране вызвали неподдельные эмоции. В одной из таких записок говорится: "Азербайджан всем сердцем с вами. Пользуйтесь на здоровье! Да хранит вас Аллах, наши братья! Мы вместе с вами, мы молимся за вас". Отмечается, что помощь из братской страны продолжает поступать. Продукты, отправленные из Азербайджана, были распределены среди пострадавших от землетрясения.

В другом письме отмечается: "Всем привет, меня зовут Рейхан. Я азербайджанская девушка. Надеюсь, что вы тоже вернетесь домой. Да хранит вас Аллах".